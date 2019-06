Soepele zege Schippers in Oslo

Dafne Schippers heeft haar eerste zege van dit jaar in de prestigieuze Diamond League geboekt. De Utrechtse atlete won bij de Bislett Games in Oslo de 200 meter in 22,56. Dat was verreweg haar snelste 200 van dit seizoen.

Schippers kwam goed uit de bocht en versnelde ogenschijnlijk soepel op het rechte stuk naar de finish. De tweevoudig wereldkampioene had ruime voorsprong op de nummer twee, de Canadese Crystal Emmanuel, die 22,89 noteerde. Jamile Samuel eindigde als vijfde in 23,21.

Schippers en Samuel zijn al zeker van deelname op de 200 meter bij de WK atletiek in Doha dit najaar. Hordeloopster Nadine Visser stelde haar ticket voor de WK nog niet veilig, al verbeterde ze zich wel licht. De Europees kampioene indoor op de 60 meter horden eindigde in Oslo als vijfde op de 100 meter horden in 13,00 seconden. Dat was weliswaar haar beste seizoenstijd, maar nog 2 honderdsten boven de limiet voor Doha.