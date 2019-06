Stuttgart geniet niet lang van Zverev

De tennisfans bij het toernooi van Stuttgart hebben weinig plezier beleefd aan de deelname van Alexander Zverev. De nummer 5 van de wereld ging bij zijn eerste optreden op gras meteen onderuit. Zijn landgenoot Dustin Brown was in de tweede ronde in drie sets te sterk: 6-4 6-7 (3) 6-3. Zverev, als eerste geplaatst in de Zuid-Duitse stad, had een bye in de eerste ronde.

Zverev, kwartfinalist op Roland Garros, wacht nog op zijn eerste toernooizege op gras. Na een verloren eerste set kwam hij beter in zijn spel en trok hij via een tiebreak de stand gelijk. Brown overleefde bij 3-3 in de derde set drie breakpoints en kon daarna de opslag van Zverev, die in totaal liefst veertien dubbele fouten maakte, wel een keer breken. Bij het eerste matchpoint was het meteen raak.