UCI schorst dopingzondaar Cobo voor drie jaar

Juan José Cobo is door de internationale wielerunie UCI voor drie jaar geschorst vanwege dopinggebruik. Bij de inmiddels gestopte Spanjaard, winnaar van de Ronde van Spanje in 2011, zijn afwijkingen in zijn bloedpaspoort vastgesteld in de periode tussen 2009 en 2011, meldt de wielrenunie.

De Spaanse klimmer won vrij verrassend de Vuelta in 2011 namens de kleine wielerploeg Geox. Hij liet grote renners als Chris Froome en Bradley Wiggins achter zich. Bauke Mollema werd vierde. De schorsing betekent zeer waarschijnlijk dat alle resultaten van Cobo tussen 2009 en 2011 worden geschrapt en hij dus de eindzege van de Vuelta kwijtraakt. Froome kan dan alsnog worden uitgeroepen tot winnaar.

De 38-jarige Cobo kan nog in beroep gaan tegen de straf bij het internationaal sporttribunaal CAS.