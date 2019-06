Alaphilippe rondt lange vlucht in Dauphiné af

Julian Alaphilippe heeft de zesde etappe van het Critérium du Dauphiné gewonnen. De Fransman van Deceuninck – Quick Step versloeg in de sprint medevluchter Gregor Mühlberger uit Oostenrijk en rondde daarmee een vlucht van meer dan 200 kilometer succesvol af.

Alaphilippe was met Mühlberger en de Italiaan Alessandro de Marchi al na twaalf kilometer weggesprongen in de lange etappe van 229 kilometer van Saint-Vulbas naar Saint-Michel-de-Maurienne. Het trio had bijna veertien minuten voorsprong opgebouwd en ging ook nog met ruim zes minuten voorsprong op het peloton over de slotklim, de Col de Beaune, waar De Marchi het tweetal moest laten gaan.