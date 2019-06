Bertens verslaat Rus na onderbreking

Kiki Bertens heeft zich verzekerd van een kwartfinaleplaats op het grastoernooi van Rosmalen. De als eerste geplaatste Bertens, de enige overgebleven geplaatste speelster in het vrouwentoernooi, versloeg landgenote Arantxa Rus in een wedstrijd over twee dagen met 7-5 6-3.

De partij werd donderdagavond bij 7-5 en 4-3 in het voordeel van Bertens stilgelegd wegens de regen. Bertens stond in de servicegame van Rus met 40-15 voor. In de eerste set keek Bertens nog tegen een 5-1-achterstand aan.

Na de hervatting kwam Rus terug tot deuce, maar Bertens won alsnog de game. Op eigen service benutte ze na een afzwaaier van Rus haar eerste wedstrijdpunt.

“Het was heel gek om met deze stand verder te gaan. Van tevoren weet je niet hoe lang gaat duren, maar gelukkig voor mij duurde het niet zo lang”, aldus de 27-jarige Bertens, die matig aan de partij was begonnen. Al na vijf games riep ze donderdag coach Raemon Sluiter de baan op. “We waren het er beiden over eens dat het niet heel erg best was. Hij zei dat ik moest proberen erin te komen. En gelukkig lukte dat.”

Later op de dag staat Bertens in de kwartfinales tegenover de Russin Natalja Vichljantseva, die de Spaanse Paula Badosa met 6-1 6-1 kansloos liet. Vorig jaar speelde Bertens ook tegen Vichljantseva en toen won ze met 5-7 6-3 7-6 (5). Vichljantseva is momenteel de nummer 119 van de wereld.