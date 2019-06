Golfer Rose aan de leiding bij US Open

De Engelse golfer Justin Rose gaat na de eerste dag aan de leiding bij de US Open. Op de baan van Pebble Beach liep de nummer 4 van de wereldranking de ronde in 65 slagen, 6 onder het baangemiddelde. Vier golfers volgen met 5 slagen onder par.

De andere topfavorieten, de Amerikanen Tiger Woods en Brooks Koepka, moeten al in de achtervolging. Woods, die in april zijn comeback bekroonde met de Masterstitel in Augusta, noteerde een double bogey en kwam tot een score van -1. Koepka, die de afgelopen twee jaar de US Open op zijn naam schreef en fier bovenaan de wereldranglijst staat, deed het niet veel beter met -2.

“Je weet op deze baan dat als je een keer mist, je moet knokken om een goede score neer te zetten”, zei Koepka na zijn eerste ronde op de derde major van het jaar, waarin hij drie bogeys sloeg. “Toch ben ik tevreden, ik ben nog lang niet uitgeschakeld en met een goede start op de tweede dag ben ik zo weer terug bovenin de stand.”

De beste golfer van Nederland, Joost Luiten, doet niet mee aan de US Open.