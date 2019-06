Hammer Series naar Colombia met vrouweneditie

De Hammer Series trekt volgend jaar naar Colombia en heeft dan ook een vrouwenvariant. De wielerwedstrijd voor ploegen kende al edities in Nederland, Noorwegen en Hongkong en wordt in februari gehouden in het Colombiaanse Pereira. De organisatie meldt op zijn website dat de Hammer Series in 2021 in Quindio wordt gehouden en een jaar later trekt de karavaan naar Caldas.

“Die drie Colombiaanse steden staan samen ook wel bekend als de ‘koffietriangel’ en gecombineerd met het schitterende landschap is de Hammer Series ideaal om het wielergekke land te promoten”, meldt de organisatie die nauw samenwerkt met de Colombiaanse ministeries van Sport en Toerisme.

Het bergachtige Colombia is volgens de Hammer Series perfect om de drie disciplines te organiseren: de Hammer Climb, Sprint en Chase. Bij elk onderdeel zijn per ronde punten te verdienen voor het team.

Wielerploeg Deceuninck – Quick-Step won afgelopen zondag de Hammer Limburg, de tweede wedstrijd uit de Hammer Series van dit jaar.