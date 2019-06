Hockeyers spelen gelijk in Londen

De Nederlandse hockeyers hebben in de Pro League gelijkgespeeld tegen Groot-Brittannië. In Londen werd het 2-2. De formatie van bondscoach Max Caldas behaalde daarna een bonuspunt, door de shoot-outs te winnen. Deelname aan het finaleweekeinde is daardoor vrijwel zeker.

Jeroen Hertzberger vervulde aanvankelijk de hoofdrol bij Oranje. In de eerste helft tikte hij technisch zeer beheerst raak, na een vrije bal van Mink van der Weerden. De tweede treffer viel tegen het einde van de ontmoeting. Hertzberger scoorde met een backhand, na een pass van Thierry Brinkman.

Tussen de bedrijven door had Christopher Griffiths de gelijkmaker achter keeper Pirmin Blaak geschoten. 45 Seconden voor het einde maakte de Britten gelijk. Alan Forsyth schoot een strafbal achter Sam van der Ven.

De eerste vier van het klassement van de Pro League plaatsen zich voor de Grand Final, eind deze maand in Amsterdam.