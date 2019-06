Toronto Raptors wint voor het eerst NBA-titel

De basketballers van Toronto Raptors hebben hun eerste kampioenschap in de NBA in de wacht gesleept. De ploeg uit Canada won de zesde wedstrijd van de best-of-sevenserie van Golden State Warriors, waardoor de finale met 4-2 werd beslist. In Oakland werd het 114-110. Het is voor het eerst dat een Canadese club een NBA-titel wint.

In de rust hadden de Raptors een voorsprong van drie punten (60-57). Golden State nam halverwege het derde kwart het initiatief over totdat sterspeler Klay Thompson zich blesseerde aan zijn knie. De guard, die het hele seizoen al in topvorm is, stond op dat moment op 30 punten. Hij moest het veld ruimen en de Raptors voelden dat er iets te halen viel. De ploeg uit Toronto knokte zich vervolgens terug, wat een zinderend slot opleverde.

Golden State begon als grote favoriet aan de finale. De ploeg stond de afgelopen vier jaar in de finale en behaalde drie keer de titel. Toronto Raptors stond voor het eerst in de finale van de NBA. De Warriors moesten het echter doen zonder de andere grote man Kevin Durant. De sterspeler maakte in de vijfde wedstrijd zijn rentree na een absentie in negen wedstrijden op rij door een kuitblessure. Hij deed 12 minuten mee, bracht elf punten op zijn naam, maar scheurde zijn achillespees en is voor lange tijd uitgeschakeld.

Durant leidde de club uit Oakland de afgelopen jaren naar het kampioenschap, en was de laatste twee jaar de meest waardevolle speler van de finaleronde van de NBA. De Raptors moeten het veel meer van het collectief hebben met Kawhi Leonard Named die erboven uitsteekt. De forward, die in 2014 met San Antonio Spurs de titel greep, scoorde de laatste beslissende punten in Oakland en werd uitgeroepen tot ‘mvp’.

Net na de zoemer gingen duizenden mensen in Toronto de straat op om het succes te vieren. Het leek veel op het feest van 1993, toen de honkballers van Toronto Blue Jays de World Series wonnen.