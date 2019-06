Voormalig schaatser Vriend (66) overleden

Voormalig langebaan- en marathonschaatser Klaas Vriend is overleden. De in Enkhuizen geboren Vriend werd 66 jaar, meldt Schaatsen.nl.

Vriend veroverde twee keer brons op het NK allround en plaatste zich in 1976 voor de Olympische Spelen van Innsbruck. De schaatser moest daar echter verstek laten gaan vanwege een griepvirus.

In zijn schaatsloopbaan deed Vriend vijf keer mee aan zowel het EK als WK allround. In 1985 voltooide hij de Elfstedentocht, die gewonnen werd door Evert van Benthem. Een jaar later ging hij marathons schaatsen, wat hij nog enkele jaren volhield.