Beloften in tennisfinale Stuttgart

De finale van het tennistoernooi van Stuttgart gaat tussen de Italiaan Matteo Berrettini en de Canadees Felix Auger-Aliassime. Nadat publieksfavoriet Alexander Zverev al in de tweede ronde was uitgeschakeld, verdween zaterdag de laatste grote naam uit het Duitse grastoernooi. De als zesde geplaatste Milos Raonic meldde zich kort voor zijn partij tegen Auger-Aliassime af met een rugblessure.

Zo staan er twee beloften in de finale. Berrettini, inmiddels de nummer 30 van de wereld, versloeg in de halve finales de Duitser Jan-Lennard Struff in twee sets: 6-4 7-5. Voor de 23-jarige Italiaan, aan het jaar begonnen buiten de top 50, wordt het zijn eerste finale op gras. Hij treft met Auger-Aliassime de jongste speler uit de top 100. De 18-jarige Canadees stuntte eerder dit jaar door de halve finales te halen bij het toernooi van Miami. Hij begon het jaar nog buiten de top 100.