Bol verrast met WK-limiet 400 horden

Atlete Femke Bol heeft bij een atletiekmeeting in Genève verrassend de WK-limiet over 400 meter horden gehaald. De 19-jarige atlete van AV Altis uit Amersfoort won de race in een tijd van 55,94. De eis voor deelname aan de WK, later dit jaar in Doha, was 56,00. Haar tijd betekende bovendien een Nederlands juniorenrecord.

Bol maakte eerder dit jaar deel uit van de estafetteploeg 4×100 meter, die zich in Yokohama kwalificeerde voor de WK.

Bol versloeg in Genève onder meer de Zwitserse Léa Sprunger, de Europees kampioene van 2018 op de 400 meter horden.