Gesink mikt op rentree in Polen

Wielrenner Robert Gesink werkt toe naar deelname aan de Ronde van Polen (3-9 augustus). Dat zegt de 33-jarige coureur van Jumbo-Visma in een interview in De Telegraaf. ”Daarna wil ik aan de start verschijnen in de Ronde van Spanje”, laat hij weten.

Gesink kwam eind april zwaar ten val in de wielerklassieker Luik-Bastenaken-Luik. Daarbij liep hij een gebroken sleutelbeen en een bekkenfractuur op. Gesink miste daardoor deelname aan de Ronde van Italië. De Ronde van Frankrijk, die op 6 juli in Brussel begint, komt voor hem nog te vroeg.

Gesink, die in zijn loopbaan meer dan eens met zware decepties worstelde, blijft ondanks alle tegenslag positief gestemd. ”Het fietsen vind ik nog steeds heel leuk en is gewoon een belangrijk deel van mijn leven.”