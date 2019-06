De halve finales bij de mannen zijn op het tennistoernooi van Rosmalen zaterdagavond gestopt wegens de regen. De ontmoetingen tussen de Fransman Adrian Mannarino en de Kroaat Borna Coric zat al in de eindfase. In de tiebreak van de beslissende set stond het 3-2 in het voordeel van Mannarino.

De Australiƫr Jordan Thompson leidt in zijn partij tegen de Fransman Richard Gasquet, 7-5 5-3. Thompson stond op het punt te gaan serveren voor de overwinning.