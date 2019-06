Hockeysters Oranje in slotfase naar zege

De Nederlandse hockeysters hebben in het kader van de Pro League gewonnen van Groot-Brittannië. In Londen werd het 1-0 voor de formatie van bondscoach Alyson Annan. Kelly Jonker tikte binnen, na een voorzet van Lidewij Welten. Dat was anderhalve minuut voor het einde. Kort ervoor was nog een fraaie Britse treffer van Giselle Ansley op advies van de video-scheidsrechter afgekeurd.

Oranje speelde niet de meest overtuigende wedstrijd in de lange reeks van de Pro League. Dat was ook niet echt nodig. Het elftal is al zeker van deelname aan de Grand Final, eind deze maand in het Wagener Stadion.