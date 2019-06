Koolhof verliest finale in dubbelspel

Tennisser Wesley Koolhof heeft op het toernooi van Rosmalen met zijn Nieuw-Zeelandse partner Marcus Daniell in de finale van het dubbelspel verloren van de Brit Dominic Inglot en de Amerikaan Austin Krajicek. De Nederlander ging met Daniell onderuit in de supertiebreak, 10-4. De twee hadden de eerste set verloren met 6-4 en de tweede met dezelfde cijfers gewonnen.

Koolhof en Daniell schakelden vrijdag de Nederlanders Robin Haase en Jean-Julien Rojer uit in de supertiebreak: 6-3 4-6 10-5.

Voor Inglot was het de tweede keer op rij dat hij won in Rosmalen. Vorig jaar deed hij dat met de Kroaat Franko Skugor. Koolhof en Daniell speelden hun derde finale van dit jaar. Ze wonnen er één, in Brisbane.