Amy Pieters heeft de slotetappe in de OVO Energy Women’s Tour gewonnen. De wielrenster van Boels-Dolmans was na 126 kilometer tussen Carmarthen en Pembrey Country Park de snelste in de eindsprint van het peloton. De Canadese Leah Kirchmann eindigde als tweede en de Française Roxane Fournier kwam als derde over de finish. Pieters werd maandag al tweede in de eerste etappe.

De eindzege van de Britse Elizabeth Deignan kwam op de laatste dag van de Britse etappekoers niet meer in gevaar.