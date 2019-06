Wout Poels heeft de zevende etappe van het Critérium du Dauphiné gewonnen. Het was een zware bergrit met aankomst in skioord Les Sept Laux-Pipay. De Limburger van Team Ineos achterhaalde kort voor de finish de Duitser Emanuel Buchmann en de Deen Jakob Fuglsang en was de snelste in de sprint.

Astana-renner Fuglsang nam de leiderstrui over van de Brit Adam Yates. Poels is met nog één etappe voor de boeg vijfde in het klassement.