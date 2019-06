Tegenvaller triatleten in jacht op OS-ticket

Het Nederlandse gemengde triatlonteam heeft bij de tweede wedstrijd uit de Mixed Relay Series 2019 flink wat tegenslag gehad. Eerst was al besloten dat het zwemgedeelte in Nottingham wegens de vele regen zou vervallen, een onderdeel waarop Nederland juist het verschil kan maken. Eerste loopster Maya Kingma verloor vervolgens in goede positie een schoen nadat een andere atlete op haar hak had getrapt. Omdat een tussentijdse schoenwissel verboden werd, moest ze op één schoen verder. Dat kostte tijd die door Marco van der Stel, Rachel Klamer en Jorik van Egdom niet meer werd goedgemaakt. Nederland eindigde als negende.

De wedstrijd werd gewonnen door Groot-Brittannië, voor Zwitserland en Frankrijk. Het kostte de ploeg die gecoacht wordt door Louis Delahaije en Jordi Meulenberg een plaats op de wereldranglijst. Nederland staat nu zevende en moet die plaats op het WK, over drie weken in Hamburg, zien te behouden om deelname aan de Spelen van Tokio af te dwingen.