Tennisster Vekic wint 12 games op rij

Tennisster Donna Vekic staat in de finale van het door slecht weer geplaagde internationale toernooi van Nottingham. De Kroatische versloeg op het Engelse gras de Duitse Tatjana Maria. Dat deed ze op een opvallende wijze. Na verlies in de eerste set won Vekic twaalf opeenvolgende games, 5-7 6-0 6-0.

Het weer in Nottingham is dusdanig slecht dat voor meerdere partijen al naar een hal is uitgeweken, waar werd gespeeld op hardcourt. Bij 5-0 voor Vekic in de beslissende set moesten de speelsters bij weer een bui zelfs nog even naar binnen.

Vekic, die in 2017 al eens won in Nottingham, speelt in de eindstrijd tegen de winnaar van de partij tussen Caroline Garcia uit Frankrijk en de Amerikaanse Jennifer Brady.