Volleyballers verliezen zonder gevolgen

De Nederlandse volleyballers hebben hun laatste groepswedstrijd in de Golden European League verloren. Kroatië was in Varadzin in drie sets te sterk voor de mannen van bondscoach Roberto Piazza. De setstanden waren 25-19 25-23 25-22. Voor Oranje maakte het resultaat niet uit, de ploeg was al zeker van de eindzege in poule B en mag deelnemen aan de Final Four, volgen weekeinde in Estland.

Thijs ter Horst was opnieuw de meest productieve speler in de ploeg van Piazza, die het duel benutte om te experimenteren met de opstelling. Met het bereiken van de laatste vier heeft de Italiaanse coach nu twee extra duels om te oefenen in voorbereiding op het olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam (9-11 augustus) en het EK in september, ook onder meer in eigen land.