Alonso weer de beste in Le Mans

Fernando Alonso heeft voor het tweede jaar op rij de beroemde 24 Uur van Le Mans op zijn naam geschreven. De Spaanse autocoureur, tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1, won de race in een Toyota samen met de Japanner Kazuki Nakajima en de Zwitser Sébastien Buemi.

Het leek er lang op dat Alonso en co de zege moesten laten aan het tweede team van Toyota, met de Brit Mike Conway, de Japanner Kamui Kobayashi en de Argentijn José Maria Lopez beurtelings achter het stuur. Dat trio reed met nog een uur te gaan aan de leiding, maar kreeg twee lekke banden te verwerken. Het team van Alonso profiteerde daar maximaal van en overschreed na 385 ronden als eerste de finish.

Er was Nederlands succes in de klasse GTE Am. Jeroen Bleekemolen reed de Ford GT van Keating Motorsports na een spannende slotfase naar de overwinning in deze lagere klasse. Hij eindigde overall als 32e.