Bertens laat eerste grastitel schieten

Kiki Bertens had in Rosmalen haar eerste titel op gras kunnen veroveren. De negenvoudig winnares van een WTA-toernooi zou met winst van de finale op alle ondergronden een titel in haar bezit hebben: gravel, hardcourt, indoor hardcourt en gras.

In 2012 won Bertens voor het eerst een WTA-toernooi, op het gravel in het Marokkaanse Fez. Ook haar tweede tot en met vijfde titel (twee keer Neurenberg, Gstaad en Charleston) veroverde Bertens op gravel.

Vorig jaar, in augustus, schreef Bertens voor het eerst een toernooi op hardcourt op haar naam. In Cincinnati versloeg ze in de finale Simona Halep. Later dat jaar won ze op hardcourt ook het toernooi van Seoul.

Begin dit seizoen pakte Bertens voor het eerst een indoortitel, in Sint-Petersburg. In mei voegde ze daar de titel in Madrid aan toe. De tiende titel bleef uit na het verlies van de finale in Rosmalen, waar ze in drie sets verloor van de Amerikaanse Alison Riske: 0-6 7-6 (3) 7-5.