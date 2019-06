De Vries gezond na crash in Le Mans

Autocoureur Nyck de Vries heeft een flinke crash gemaakt tijdens de 24 Uur van Le Mans. De Friese coureur stuurde met nog enkele uren te gaan de Dallara van Racing Team Nederland in de bandenstapel. De Vries bleef ongedeerd na de harde klap en wist zijn zwaar beschadigde auto op drie wielen naar de pitstraat te rijden.

De monteurs van het team sleutelden in amper een uur tijd de bolide weer rijklaar, waarna teamgenoot Giedo van der Garde de wedstrijd kon hervatten. Racing Team Nederland bevindt zich nog net bij de beste dertig in het veld.

”Rechts voor brak iets af en ging ik rechtdoor de muur in. Het ging op dat punt van het circuit best hard. Ik verwachtte dat de klap pijnlijker zou zijn, maar het viel me mee”, vertelde De Vries aan RTL GP. ”Geweldig dat de monteurs de auto weer op de baan hebben kunnen krijgen.”

De Toyota van de Brit Mike Conway, de Japanner Kamui Kobayashi en de Argentijn José Maria Lopez ligt aan de leiding met nog anderhalf uur te gaan.