Matteo Berrettini heeft voor de derde keer in zijn tennisloopbaan een toernooi uit de ATP Tour gewonnen. De 23-jarige Italiaan was zondag in de finale in Stuttgart in twee sets te sterk voor de 18-jarige Canadees Felix Auger-Aliassime: 6-4 7-6 (11).

Berrettini, dertigste op de wereldranglijst, won vorig jaar het toernooi van Gstaad en in april van dit jaar pakte hij de eindzege in Boedapest. Beide toernooien waren op gravel. In Stuttgart behaalde Berrettini zijn eerste succes op gras.