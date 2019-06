Finale Bertens onderbroken in derde set

De finale bij de vrouwen op het grastoernooi van Rosmalen, tussen Kiki Bertens en de Amerikaanse Alison Riske, is halverwege de derde set onderbroken. De stand is 3-3 in de derde set.

Bertens won de eerste set zeer overtuigend met 6-0 en de tweede set ging via een tiebreak naar Riske. De als eerste geplaatste Bertens heeft al vijf wedstrijdpunten onbenut gelaten.

Het toernooi van Rosmalen wordt al de hele week geteisterd door de regen. Daardoor moesten bijvoorbeeld de halve finales van het mannentoernooi zondagochtend afgemaakt worden.