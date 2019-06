Garcia pakt in Nottingham zevende tennistitel

Caroline Garcia heeft het tennistoernooi van Nottingham op haar naam geschreven. Zondag speelde de 25-jarige Française twee wedstrijden op weg naar de eindzege op het Britse gras. Eerst won de als eerste geplaatste Garcia in de halve finale van de Amerikaanse Jennifer Brady twee games nadat de op zaterdag onderbroken wedstrijd werd hervat op 4-6 6-3 4-3. Vervolgens greep Garcia de titel door in 2 uur en 39 minuten af te rekenen met de Kroatische Donna Vekic: 2-6 7-6 (4) 7-6 (4).

Garcia boekte daarmee haar zevende WTA-titel en haar eerste op gras. De nummer 28 van de wereld had het moeilijk tegen Vekic, die zes plaatsen hoger staat. De Kroatische begon sterk en was snel klaar met de eerste set. Vervolgens ontspon zich een spannende wedstrijd met twee zeer lange sets. Telkens was er een tiebreak nodig waarin Garcia toesloeg.