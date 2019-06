Schippers naast podium op 100 meter in Rabat

Dafne Schippers is er zondag in Rabat niet in geslaagd op het podium te eindigen op de 100 meter. De Utrechtse zette bij de wedstrijd die deel uitmaakt van de Diamond League een tijd neer van 11,32 seconden. Daarmee werd Schippers vijfde.

De zege ging naar de Nigeriaanse Blessing Okagbare in 11,05, voor de Ivoriaanse Marie-Josée Ta Lou (11,09) en de Canadese Crystal Emmanuel (11,30). De Nederlandse Jamile Samuel moest met de achtste plek (11,40) genoegen nemen.

Schippers, die vorige week in Oslo de 200 meter op haar naam schreef, heeft 11,06 seconden achter haar naam staan als beste tijd dit seizoen.

Lisanne de Witte eindigde zondag in Rabat in 51,53 seconden als zesde op de 400 meter. Dat was haar beste prestatie van dit seizoen. Madiea Ghafoor klokte 52,92 en werd laatste.