Schoofs en Kerkhove verliezen dubbelfinale

Het Nederlandse koppel Bibiane Schoofs/Lesley Kerkhove is er op het WTA-toernooi van Rosmalen niet in geslaagd de titel te veroveren in het vrouwendubbelspel. Schoofs en Kerkhove verloren in de finale met 7-5 6-3 van de Japanse Shuko Aoyama en Aleksandra Krunic uit Servië.

Het duo Schoofs/Kerkhove had in de halve eindstrijd nog overtuigend gewonnen van Kiki Bertens en Demi Schuurs. Vorig jaar pakte Schuurs de titel, samen met de Belgische Elise Mertens.

Schoofs en Kerkhove deden mee op basis van een wildcard.