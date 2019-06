Springruiter Frank Schuttert is in de sterk bezette Global Champions Tour van Stockholm net naast het podium geëindigd. Met Lyonel D kwam de tweevoudig Nederlands kampioen, begeleid door oud-topruiter Jos Lansink, zaterdagavond laat op de vierde plaats terecht.

Leopold van Asten, regerend Nederlands kampioen, werd met VDL Groep Miss Untouchable vijfde.

De voor eigen publiek rijdende Zweed Peder Fredricson was met All In de beste van de tien kandidaten voor de barrage.