Thompson en Mannarino naar finale Rosmalen

De finale van het mannentoernooi van het Libéma Open in Rosmalen gaat tussen de Australiër Jordan Thompson en Adrian Mannarino uit Frankrijk. Beide finalisten stonden zondagochtend maar een paar minuten op de baan om een plek in de eindstrijd veilig te stellen.

De 25-jarige Thompson bracht het restant tegen titelverdediger Richard Gasquet tot een goed einde. Thompson stond op het moment dat de partij zaterdag werd onderbroken al met 7-5 5-3 voor en hij maakte het een dag later meteen af: 7-5 6-3.

Mannarino (30) won in de tiebreak van de derde set van de als tweede geplaatste Kroaat Borna Coric: 4-6 6-3 7-6 (4). De partij was zaterdag in de beslissende tiebreak onderbroken.

De finale begint niet voor 14.30 uur.