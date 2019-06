Van Baarle wint slotrit Dauphiné

De Nederlandse wielrenner Dylan van Baarle heeft knap de slotetappe van het Critérium du Dauphiné gewonnen. In een lastige bergrit van Cluses naar Champéry over 113,5 kilometer bleef hij zijn Australische medevluchter Jack Haig voor. De Noor Carl Fredrik Hagen kwam 50 seconden later als nummer drie over de finish. De Deen Jakob Fuglsang greep de eindzege.

Achtervolger Adam Yates stapte af met maagproblemen. Tejay van Garderen schoof daardoor op naar de tweede plaats in het eindklassement.

Van Baarle zorgde voor de tweede ritzege op rij voor Team Ineos. Een dag eerder won zijn land- en ploeggenoot Wout Poels de koninginnenrit van de voorbereidingskoers van de Ronde van Frankrijk. Poels eindigde in het klassement op de vierde plaats.