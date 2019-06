Woodland behoudt nipte voorsprong op US Open

Golfer Gary Woodland begint als koploper aan de laatste dag van de US Open in Pebble Beach. De Amerikaan behield zaterdag een voorsprong van één slag op zijn naaste belager Justin Rose. De twee voelen echter de hete adem in hun nek van Brooks Koepka, die de afgelopen twee jaar het golftoernooi op zijn naam schreef.

Woodland had 69 slagen nodig voor zijn derde omloop. Hij produceerde drie birdies. De 35-jarige Amerikaan, die in de vorige rondes 65 en 68 slagen liet noteren, komt uit op een totaal van 202 slagen. Rose, winnaar van de US Open in 2013, ging rond in 68 slagen, waarmee de Brit zijn achterstand verkleinde tot één slag.

De Amerikaan Brooks Koepka staat op een gedeeld derde plaats. Hij noteerde 68 slagen en komt uit op een totaal van 206, evenveel als Louis Oosthuizen en Chez Reavie.