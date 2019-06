Noorse amateur breekt record Nicklaus

De Noorse golfer Viktor Hovland heeft bij de US Open in Pebble Beach zijn amateurloopbaan op historische wijze afgesloten. De 21-jarige Scandinaviër eindigde met een totaal van 280 slagen op de gedeelde twaalfde plek. Daarmee verbeterde hij het 59 jaar oude record van de legendarische Jack Nicklaus, die in 1960 bij de US Open op Cherry Hills in Colorado op 282 slagen uitkwam. De 18-voudige majorwinnaar eindigde destijds als tweede, achter zijn landgenoot Arnold Palmer.

”Best wel ‘cool’ om op deze manier afscheid te nemen als amateur”, zei Hovland, die drie jaar lang op de universiteit van Oklahoma dankzij een studiebeurs zichzelf kon ontwikkelen. Hij maakt komende donderdag zijn profdebuut bij de PGA Tour’s Travelers Championship in Connecticut. ”Ik heb op de universiteit de beste drie jaar van mijn leven gehad. Ik heb heel veel geleerd, niet alleen als golfer, maar zeker ook als mens.”

Hovland was eerder dit jaar ook al de beste amateur bij de Masters in Augusta. Zeven spelers, onder wie Nicklaus in 1961, gingen hem met die succesvolle ‘dubbel’ voor.