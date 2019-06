Startrecht voor nog eens 14 Russische atleten

Het aantal Russische atleten dat onder neutrale vlag kan meedoen aan internationale atletiekwedstrijden is verder uitgebreid. De Internationale atletiekfederatie verleende maandag nog eens veertien atleten toestemming. Zij hebben aangetoond dat ze hun sport dopingvrij beoefenen.

Het totale aantal Russische atleten dat heeft bewezen geen deel uit te maken van het wijdverbreide dopingsysteem in Rusland, is daarmee op 81 gekomen. Zij kunnen in principe ook meedoen aan de WK atletiek (27 september – 6 oktober) in Doha, mits ze zich daarvoor kwalificeren.

De IAAF maakte vorige week nog bekend dat de Russische atletiekbond (RusAF) geschorst blijft. Die schorsing is al bijna vier jaar van kracht en werd opgelegd nadat aan het licht was gekomen dat systematisch doping is gebruikt in de Russische atletiek.