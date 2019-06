Volleyballers in Estland tegen Wit-Rusland

De Nederlandse volleyballers spelen vrijdag in de halve finales van de European Golden League tegen Wit-Rusland. Het andere duel in de halve eindstrijd gaat tussen tussen Turkije en gastland Estland. Op het hoofdkantoor van de Europese volleybalconfederatie CEV is de loting verricht.

Bij winst is Oranje zeker van een startbewijs voor de FIVB Challenger Cup waar deelname aan de Nations League van 2020 is te verdienen. De Challenger Cup wordt van 3 tot en met 7 juli gehouden in Ljubljana in Slovenië.

Wit-Rusland haalde in het afgelopen weekeinde als laatste ploeg in de groepsfase de Final Four. Oranje was één speelronde voor het einde in poule B al zeker van deelname aan het eindtoernooi in Estland. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza sloot de groepsfase zaterdag af met een nederlaag in en tegen Kroatië (3-0).