Weer medaillewinnares Spelen geschorst om epo

Langeafstandsloopster Eunice Jepkirui Kirwa is voor vier jaar geschorst wegens dopinggebruik. De Keniaanse van geboorte, tegenwoordig uitkomend voor Bahrein, was begin vorige maand betrapt op het gebruik van epo. De integriteitscommissie AIU van atletiekfederatie IAAF meldt maandag dat ook de B-staal van de Keniaanse positief was. Kirwa behaalde op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016 zilver op de marathon.

De 35-jarige Kirwa moest in Braziliƫ Jenima Sumgong voor zich dulden. Zij zit inmiddels een schorsing uit van acht jaar, ook wegens het gebruik van epo.

De broer van Kirwa, marathonloper Felix Kirwa, is onlangs betrapt op het gebruik van het verboden middel strychnine. De IAAF schorste hem voor negen maanden.