Woodland pakt hoofdprijs op US Open

Gary Woodland heeft in Pebble Beach (Californië) de US Open op zijn naam geschreven. De Amerikaanse golfer hield stand op de laatste dag. Hij ging rond in 69 slagen, goed voor een totaal van 271 slagen na vier dagen. Dat was ruim voldoende voor de eindzege en de winstpremie van 2,25 miljoen dollar (circa 2 miljoen euro).

Voor Woodland (35) was het zijn eerste triomf op een major. Hij draait al vele jaren mee in het profcircuit, maar wist tot vorig jaar tijdens zijn eerste 27 majors niet in de top tien te eindigen.

De Amerikaan Brooks Koepka, die in de afgelopen twee jaar zegevierde op de US Open, eindigde als tweede met een score van 274. Vier spelers eindigden met een totaal van 277 slagen op de derde plaats: de Amerikanen Xander Schauffele en Chez Reavie, de Brit Justin Rose en de Spanjaard Jon Rahm.

Woodland, die vorig jaar bij het PGA Championship voor de eerste keer hoog eindigde bij een major (zesde), hield als klassementsleider zijn zenuwen op de slotdag goed in bedwang. Met vier birdies en twee bogeys stelde hij de eindzege op de befaamde golfbaan in Pebble Beach veilig.

”Ik heb tijdens mijn laatste ronde geen moment gedacht aan de overwinning”, liet Woodland weten. ”Ik heb gewoon hole na hole mijn spel gespeeld. Ik was wel blij en opgelucht dat het erop zat.”

Koepka had met zijn derde zege op rij bij de 119e editie van de US Open geschiedenis kunnen schrijven. Zijn slotronde van 68 slagen bracht hem echter niet verder dan de tweede plaats. ”Gary speelde een verdomd sterke ronde. Hij heeft zijn eerste titel koel en stijlvol gewonnen”, sprak Koepka respectvol.

Tiger Woods, de 15-voudige winnaar van een major, moest genoegen nemen met de 21e plaats. De Amerikaanse superster belandde op een totaal van 282 slagen.