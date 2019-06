Start Vuelta in Utrecht op 14 augustus 2020

De Ronde van Spanje heeft de startdatum bekendgemaakt voor de editie van 2020. De Vuelta begint op vrijdag 14 augustus in Utrecht. Dat de grote wielerronde op Nederlandse bodem van start gaat was al enige tijd bekend, maar koersdirecteur Javier Guillén gaf eind februari aan nog geen uitsluitsel te kunnen geven over de exacte datum. “We wachten op de UCI. Het zal in ieder geval een vrijdag worden”, zei hij destijds.

De eerste etappe is een ploegentijdrit over ruim 23 kilometer met start en finish bij de Jaarbeurs in Utrecht. De tweede etappe gaat over 183 kilometer van Den Bosch naar Utrecht, waar de finish ligt bij het universiteitsterrein. Onderweg worden onder meer Zaltbommel, de Betuwe, Rhenen en Amersfoort aangedaan. Op de derde dag wordt vanuit Breda koers gezet richting Baarle-Nassau waarna het westwaarts richting Bergen op Zoom gaat en terug naar Breda over een afstand van 194 kilometer.

Het is de tweede keer dat de Vuelta in Nederland van start gaat, eerder gebeurde dat in 2009 in Assen.