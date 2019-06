Tourwinnaar Thomas valt uit na flinke val

De Britse wielrenner Geraint Thomas, vorig jaar winnaar van de Ronde van Frankrijk, is in de vierde etappe van de Ronde van Zwitserland hard ten val gekomen. De 33-jarige coureur van Team Ineos kreeg op straat snel medische behandeling. Hij leek last van zijn schouder te hebben en zag er verder gehavend uit.

Thomas was goed aanspreekbaar voor de begeleiders van zijn team en besloot na de eerste hulp niet meer op zijn fiets te stappen. Volgens zijn ploeg zal hij naar een ziekenhuis worden gebracht voor nader onderzoek. Er was nog circa 30 kilometer te rijden naar de finish in Arlesheim.

Het uitvallen van Thomas is de tweede zware tegenvaller voor Team Ineos. De Britse kopman Chris Froome, viervoudig winnaar van de Tour, reed vorige week tijdens de verkenning van het tijdritparcours van de vierde etappe van het Critérium du Dauphiné op hoge snelheid tegen een muur. Daarbij liep hij diverse fracturen op. Het herstel van Froome vergt minimaal een half jaar.