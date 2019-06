EasyJet langer door als sponsor schaatsteam

EasyJet heeft zich langer verbonden aan schaatsploeg Team easyJet. Ook komend seizoen wordt de ploeg van Jillert Anema gesponsord door de luchtvaartmaatschappij. EasyJet is sinds augustus 2018 hoofdsponsor en de ploeg heeft de intentie om door te gaan tot aan de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking.

“EasyJet kwam vorig jaar vlak voor de start van het seizoen in beeld. Afgelopen jaar hebben ze ons goed geholpen en we zijn blij dat we ons nu kunnen richten op de toekomst”, aldus Anema. “Dit geeft de sporters rust en we gaan dan nu ook vol goede moed door tot aan de Olympische Winterspelen van 2022!”

Komend seizoen komen Arjan Stroetinga, Bob de Vries, Carien Kleibeuker, Dennis Stam, Elisa Dul, Irene Schouten, Jordy Harink, Jorrit Bergsma, Kelly Schouten, Marijke Groenewoud, Robert Bovenhuis en Tjerk de Boer uit voor Team easyJet.