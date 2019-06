Vos fit voor Europese Spelen

Marianne Vos is op tijd fit om deel te nemen aan de Europese Spelen. De Nederlandse wielrenster van CCC-Liv verliet vorige week de OVO Energy Women’s Tour. Ze was een van de slachtoffers van de valpartij voorin het peloton.

”Ik sta er met het oog op de Europese Spelen goed voor en ken geen beperkingen. De zwelling is afgenomen, de dokters hebben groen licht gegeven, alleen zitten er nog hechtingen in m’n neus, lippen en kaak. Met veel zin en vertrouwen en met een sterke Nederlandse selectie ga ik in Minsk van start”, zegt Vos op de site van haar ploeg.

De Nederlandse wielrensters starten met een sterk team bij de wegwedstrijd van komende zaterdag. Naast Vos maken wereldkampioene Anna van der Breggen, Chantal Blaak en de sprintsters Amy Pieters en Lorena Wiebes deel uit van de Nederlandse formatie.