Basketbalsters houden zicht op kwartfinale

De Nederlandse 3×3-basketbalsters hebben bij het wereldkampioenschap in Amsterdam een belangrijke zege behaald. Op het Museumplein waren Natalie van den Adel, Fleur Kuijt en de zussen Jill en Loyce Bettonvil met 18-16 te sterk voor Letland.

Oranje heeft na drie duels vier punten en is nog in de race voor een plaats in de kwartfinales. Later op donderdag wacht de confrontatie met de nog ongeslagen koploper China.

3×3-basketbal is vanaf 2020 een olympische sport, net als BMX freestyle, skateboarden, (branding)surfen en sportklimmen. Het IOC probeert daarmee de Spelen een eigentijdser imago te geven.