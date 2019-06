Dumoulin wegens blessure niet naar Tour

Wielrenner Tom Dumoulin neemt niet deel aan de Ronde van Frankrijk. Dat maakte de kopman van Sunweb bekend bij de NOS en werd kort daarna bevestigd door de ploeg zelf. Eerder dit seizoen raakte Dumoulin in de Ronde van Italië geblesseerd aan een knie. Het herstel daarvan duurt langer dan verwacht. “De Tour gaat hem niet worden”, aldus de renner, in 2017 winnaar van de Giro.

Nadat hij was uitgevallen in de Ronde van Italië startte Dumoulin nog wel in het Critérium du Dauphiné. Ook daar gaf hij voortijdig op. Vervolgens onderging hij een kleine ingreep aan het betreffende gewricht. Over een kleine drie weken, op 6 juli, start in Brussel de Tour de France.

“Ik heb een paar heel moeilijke weken achter de rug”, zei Dumoulin. “Nadat ik in Italië geblesseerd raakte ben ik als een soort van dolle stier op de Tour afgerend. Ik had niet gedacht dat het zo gecompliceerd was. Uiteindelijk is het uitgedraaid op een soap, met een dagelijks kniejournaal. Op een gegeven moment ben ik me gaan realiseren dat het niet realistisch is om de Ronde van Frankrijk te rijden. Ik heb meer tijd nodig om te herstellen.”

Teamarts Anko Boelens van Sunweb bevestigde dat. “Tom wilde heel graag naar de Tour en heeft er alles aan gedaan dat mogelijk te maken. Maar we kunnen geen andere conclusie trekken dan dat het niet mogelijk is. Zoals altijd in een periode van revalidatie zijn er terugslagen geweest. We richten ons nu op volledig herstel en daar nemen we de tijd voor die nodig is. Dat is het beste wat we kunnen doen.”