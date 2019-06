Federer heeft het soms even moeilijk in Halle

Tennisser Roger Federer heeft de derde ronde van het toernooi van Halle bereikt. Op weg naar zijn tiende zege op het gras van de Duitse plaats had de Zwitserse voormalig nummer 1 van de wereld het soms lastig met Jo-Wilfried Tsonga. De eerste set won hij in de tiebreak van de Fransman, de tweede verloor hij, de derde won hij dankzij een break bij 5-5: 7-6 (5) 4-6 7-5.

De 37-jarige Federer, twintigvoudig winnaar van een grandslam, bereikte daarmee voor de 17e keer de kwartfinale in Halle. Hij is in voorbereiding op Wimbledon. Hij speelt nu tegen de Spanjaard Roberto Bautista Agut, die de Fransman Richard Gasquet versloeg (6-1 6-4).