Hockeysters blijven winnen in Pro League

De Nederlandse hockeysters zijn zeker van de eerste plaats in de groepsfase van de Pro League. In Utrecht won de formatie van bondscoach Alyson Annan donderdag van Argentinië, 2-1. Van de 15 tot nu toe gespeelde duels in het toernooi won Oranje er 14.

Hoewel Oranje al snel aardige kansen kreeg, scoorde Argentinië als eerste. Micaela Retegui tikte in, na een fraaie solo van Maria Granatto langs meerdere speelsters. Lidewij Welten maakte niet veel later gelijk, nadat Caia van Maasakker haar bij een strafcorner vrij speelde in de cirkel.

Dankzij Frédérique Matla ging Nederland met een voorsprong rusten. Zij scoorde na een aanval die liep via Marloes Keetels en Maria Verschoor.

Naast Nederland komen ook Argentinië, Australië en Duitsland uit in de Grand Final, die volgende week in Amsterdam wordt gespeeld.