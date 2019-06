Tolhoek: heel speciaal gevoel

Antwan Tolhoek won donderdag voor het eerst in zijn wielerloopbaan een belangrijke wedstrijd. De 25-jarige renner van Jumbo-Visma was de sterkste in de zesde etappe van de Ronde van Zwitserland.

”Dit is een heel speciaal gevoel. Drie jaar geleden won ik hier de bergtrui en nu win ik hier mijn eerste profkoers op WorldTour-niveau”, aldus Tolhoek. ”Ook de complimenten aan de ploeg en de manier waarop we koersen. We zijn nog maar met vijf renners hier, maar we blijven elke dag vechten. Bert-Jan Lindeman was heel sterk vandaag en goud waard voor mij door constant op kop te blijven beuken. Ik hoorde op de radio dat Bernal eraan kwam. Vorig jaar werd ik in Californië nog geklopt door hem. Dat wilde ik niet nog eens laten gebeuren.”

Tolhoek hield Bernal 17 seconden achter zich.