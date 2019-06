Tolhoek wint bergrit in Ronde van Zwitserland

Antwan Tolhoek heeft zijn eerste grote zege als profwielrenner behaald. De 25-jarige Zeeuw was donderdag de sterkste in de zesde etappe van de Ronde van Zwitserland, een bergrit over 120 kilometer van Einsiedeln naar Flumserberg.

Tolhoek, die fietst voor Jumbo-Visma, kwam solo aan. Hij was als laatste overgebleven van de kopgroep. De Colombiaan Egan Bernal finishte op 17 seconden achterstand als tweede, voor de Fransman François Bidard (24 tellen).

Bernal nam in het klassement de leiding over van de Slowaak Peter Sagan. De renner van Team Ineos is na het uitvallen van Geraint Thomas de grote favoriet voor de eindzege. De Australiër Rohan Dennis is nu tweede met 12 seconden achterstand. De Oostenrijker Patrick Konrad staat derde op 29 seconden van Bernal.

Vrijdag volgt een zware etappe, over 216 kilometer van Untertzen naar San Gottardo. De Ronde van Zwitserland duurt tot en met zondag.

Voor Jumbo-Visma was het het tweede succes van de dag. Dylan Groenewegen schreef de eerste etappe van de ZLM Tour op zijn naam.