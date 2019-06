Verstappen: stapje vooruit met Honda

Max Verstappen begint vol goede moed aan de voorbereiding op de Grote Prijs van Frankrijk, die zondag op het circuit Paul Ricard wordt verreden. De Formule 1-coureur van Red Bull heeft in Le Castellet de beschikking over een nieuwe upgrade van motorleverancier Honda. ”Het is weer een stapje vooruit”, laat de Nederlander weten op Verstappen.nl.

”We weten dat we qua power unit nog wat stappen moeten zetten om vooral Ferrari bij te benen”, vervolgt hij. ”Ten opzichte van Ferrari hebben we een beter chassis, maar als je meer dan een seconde verliest op het rechte stuk, wordt het lastig. Ik denk dat Mercedes veel beter is dan iedereen had verwacht. Misschien dat wij nog niet op ons gebruikelijke niveau zitten zoals vorig jaar. Maar met Honda zitten we in een heel interessant project en ik beleef er veel plezier aan.”

Mercedes won tot dusver alle zeven GP-races in dit seizoen. Verstappen is na de vierde plek in Monaco en de vijfde in Canada wel weer toe aan een podiumplaats. ”We moeten gewoon stappen blijven zetten met zowel de auto als de motor, dan wordt het seizoen vanzelf kleurrijker.”