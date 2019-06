Sprinter Arnaud Démare heeft de zege gepakt in de tweede etappe in de Franse Route d’Occitanie, voorheen beter bekend als de Route du Sud. De kopman van Groupama-FDJ won de sprint na 187 kilometer tussen Labruguière en Martres-Tolosane.

Démare troefde de Brit Chris Lawless van Team Ineos en Moreno Hofland van EF Education First af. Alejandro Valverde, die donderdag de eerste etappe had gewonnen, blijft leider in de vierdaagse etappekoers.